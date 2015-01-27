У Порошенко рассказали о новой тактике боевиков на Донбассе: запугивание и дестабилизация

Частые террористические акты свидетельствуют о том, что противник намерен дестабилизировать ситуацию, чтобы население давило на власть, требуя окончания конфликта даже на условиях боевиков, заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает УНН.

Он отметил, что была попытка победить Украину сначала с помощью "зеленых человечков", затем дестабилизацией через незаконные военные формирования.

"Теперь у них другая тактика, которая нацелена запугать и дестабилизировать ситуацию, разрушить основы Украины изнутри, чтобы люди давили на власть и на международное сообщество, что надо быстрее заканчивать этот конфликт без каких-либо сдвигов в тех вопросах, на которых мы стоим", - рассказал представитель АП.

В.Чалый напомнил, что украинская сторона, в частности, требует закрыть украино-российскую границу, вывести российское вооружение, освобождения заложников, в первую очередь Надежды Савченко.

Он отметил, что сдачи позиций со стороны Украины не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что за два дня уничтожены 68 боевиков, более 200 – ранены.

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