Новые подробности уничтожения авиации ЛНР: работали партизаны

Авиация и техника боевиков в зоне АТО предположительно была уничтожена партизанами.

Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин, пишет "112 Украина".

"Есть такая информация, она подтверждена. Речь идет не о сбитой авиации, и, насколько мне известно, там работали партизаны. Была уничтожена техника, стоявшая на одном из аэродромов. Ранее террористы анонсировали, что у них есть техника, показывали, что она на ходу. На счет полетов точно сказать не могу, но то, что они показывали, что она ездила. Есть информация о том, что ее поднимали в небо. Да, эта техника была уничтожена, но уничтожена партизанами", - сказал Матюхин.

Как известно, ранее Минобороны сообщало, что подразделениями ВС Украины было уничтожено 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 4 РСЗО "Смерч", 12 РСЗО "Град", 18 единиц автомобильной техники, один самолет Л-39, 2 самолета АН-2, один ЯК-52, 2 самолета ЯК-50 и 4 вертолета МИ-24.

Между тем, заместитель председателя Днепропетровской ОГА, нардеп Борис Филатов заявил, что авиатехника боевиков была уничтожена двумя "Ураганами" украинских военных.