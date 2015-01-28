Парубий о неудаче Путина: на Донбассе силовики сорвали наступление противника

Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал ситуацию на Донбассе, заявив, что очередной план наступления президента РФ Владимира Путина сорвали силовики.

Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода, пишет Укринформ.

"Продолжаются бои, фактически, донецкий аэропорт сейчас является линией фронта, поскольку терминалы уничтожены, и больше не представляют объекта, который возможно определять как опорный", - отметил политик.

"Однако их (боевиков - ред.) бравурные сообщения о том, что они что-то взяли, или где-то продвинулись, не соответствуют действительности", - добавил Парубий.

В то же время первый вице-спикер подчеркнул, что украинские бойцы сорвали очередной план наступления Путина. "Очередной план наступления Путина был провален и остановлен в аэропорту, Дебальцево, Счастье, Станице Луганской и в Мариуполе", - сказал он.

"На передовой - высокий боевой дух. Каждый день ребята готовят почву не просто для обороны, но и для наступления, чтобы однажды, перейдя в наступление, смогли выбросить оккупанта с украинской земли", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее Андрей Парубий заявил, что признание России страной-агрессором является ответом зарубежным партнерам Украины.