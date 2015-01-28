Порошенко вернул в Генштаб одного из опытнейших генералов

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего командующего Сухопутных войск Украины генерал-полковника Геннадия Воробьева на должность первого заместителя начальника Генерального штаба

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее назначение глава государства подписал во время встречи с начальником Генштаба генерал-полковником Виктором Муженко, самым Воробьевым и секретарем СНБО Александром Турчиновым.

"Вчера ВР по моему настоянию приняла изменения в закон о люстрации, которые позволяют вернуть на фронт, в Вооруженные Силы опытных, патриотических и профессиональных военных. Для того, чтобы бороться за мир, нам нужно иметь сильную армию", - сказал Порошенко, добавив, что уже сегодня изменения должны поступить к нему на подпись.

Участники встречи также обсудили ситуацию на фронте и ряд мероприятий, направленных на укрепление обороны, в частности, в районе Дебальцево.

Президент отметил, что, по оперативной информации, ситуация стабильно напряженная, украинские военнослужащие "крепко держат оборону и обеспечивают защиту определенных рубежей".

Справка: Во время пребывания на должности первого заместителя начальника Генштаба Воробьев лично руководил проведением АТО.

Во времена Януковича он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. Впоследствии попал под люстрацию как чиновник времен правления экс-президента. Был уволен с должности приказом Министра обороны от 25 октября 2014 года.