Что даст Украине признание России агрессором: оценки экспертов

Верховная Рада признала Россию государством-агрессором и призвала международных партнеров не допустить безнаказанности ее преступлений. Соответствующие заявления отправлены в ООН, Европарламент, ПАСЕ, парламентские ассамблеи НАТО и ГУАМ, а также в национальные парламенты.

Рада также попросила "признать РФ государством-агрессором, который всесторонне поддерживает террористов и блокирует деятельность Совбеза ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность. А так называемые ДНР и ЛНР признать террористическими организациями".

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия будет иметь этот шаг Верховной Рады, что это даст Украине, и как она сможет использовать данное решение.

Заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Это решение принято в соответствии с документами ООН, которые квалифицируют понятие "агрессии". По большинству критериев нет оснований, чтобы не признавать Россию страной-агрессором. Взять хотя бы факт аннексии части территории суверенного государства и присоединения ее к России. То есть только факта аннексии Крыма хватило бы для того, чтобы принять такое решение.

Что дает признание Верховной Радой России страной-агрессором? Это дает возможности задействовать больше международно-правовых инструментов, в частности ООН, а также механизмов, которые применяются по отношению к странам-агрессорам. Это позволит принимать решения относительно государства-агрессора, не учитывая тот факт, что Россия является членом Совета безопасности ООН и может блокировать его решения. То есть в таком случае решения могут приниматься Генеральной ассамблеей, что дает больше возможностей международного правового, политического и другого влияния на государство, которое признано агрессором.

Чего теперь ждать от мирового сообщества? В этом случае дело было за украинской стороной, которая никак не могла достичь правовой определенности, как квалифицировать действия России. А в лексиконе лидеров других стран уже давно звучит слово "аннексия". Поскольку среди мирового сообщества уже существовала такая оценка действий России, есть основания ожидать, что данное решение Верховной Рады будет воспринято в мире.

Какой может быть реакция России? Такой, как всегда: представители российской власти будут продолжать настаивать, что Россия не имеет отношения к конфликту на востоке Украины, и что Украина является страной-агрессором, которая воюет на своей территории со своим народом. Можно представить всю фантазию российской пропаганды, которая может хлынуть после этого решения ВР. Не стоит даже пытаться рационально оценивать какие-то вещи, потому что невозможно вести диалог с человеком, который упорно продолжает говорить на черное "белое".

Политический аналитик Александр Палий:

Это – аргумент для партнеров, прежде всего: для ЕС, НАТО, ОБСЕ, Совета Европы, ООН и других организаций. Для них это признание России страной-агрессором будет аргументом – важно, когда легитимный парламент официально это признает. Это будет, в том числе, аргументом для юридических последствий, то есть это сможет быть существенным фактом при подаче исков в международные суды и т.д. Кроме того, это будет важно для формализации понимания агрессии против Украины. Теперь и россияне, и граждане других стран будут понимать, что вещи названы своими именами. Думаю, что многие российские граждане удивятся, узнав, что их страну признали агрессором.

Мы уже видели реакцию руководителя администрации президента РФ, который сказал, что это "бред". То есть мы наблюдаем "перевод стрелок", причем очень манипулятивный и дешевый. Поэтому сейчас в ответ на признание Верховной Радой ее агрессором делает вид, что ничего не происходит. Но это уже ничье мнение не меняет.

Политолог Владимир Цибулько:

Признание Верховной Радой России страной-агрессором позволит нашим союзникам действовать согласно международному праву. Это – политико-правовой акт. Признание России страной-агрессором позволяет начать против нее судовые преследования. В политическом смысле это заявление внесло ясность в ситуацию, поскольку у нас сам статус антитеррористической операции был довольно размытым, и она воспринималась, как краткосрочный акт, который растянулся на долгое время. Сейчас, когда время показало, что Европа солидарна в отношении к агрессору, пора переводить признание России страной-агрессором в правое русло, а также признать террористическими организациями ДНР и ЛНР. Это лишит их любой возможности участвовать в переговорах и перекладывает ответственность за их судьбу и перспективу исключительно на плечи России.

Это фиксация реального состояния вещей, что позволяет осуществлять следующие шаги: обращаться в международные суды и институты, обращаться за помощью к союзникам. То есть теперь – разворачивается новый этап борьбы.

Думаю, что Порошенко решился на этот шаг, убедившись в позициях основных игроков. У него была встреча с премьером Китая в Давосе. Позиция Китая была довольно размытой, он стоял над конфликтом довольно долго. Но последние заявления Китая говорят о поддержке территориальной целостности Украины. Это значит, что Россия осталась без союзников. Ей остается декларировать как своих союзников только тех, кто из круга захваченных территорий. Например, такая страна, как Армения, которая также находится под российской оккупацией.

У России нет возможности действовать и реагировать на это решение Украины согласно международному праву. Единственная возможность для нее – покинуть территорию Украины, перекрыть границу и обеспечить территориальную целостность Украины. Но на это она не пойдет. По сути, идет игра на истощение: чем быстрее посыплется экономика России, тем быстрее уменьшится ее агрессия.