Порошенко может сменить начальника Генштаба - СМИ

Генерал-полковник Геннадий Воробьев, сегодня назначенный первым заместителем начальника Генштаба, может возглавить "мозг" украинской армии.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Украинская правда".

По его словам, именно Воробьева называют преемником Виктора Муженко на должности начальника Генштаба.

Источник добавил, что операцией в донецком аэропорту Муженко себя полностью скомпрометировал.

Как сообщал "Главред", 28 января Воробьев был восстановлен на службе и назначен первым замом начальника Генштаба.

По словам высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, изменения в законопроект принимали именно ради Воробьева, который, находясь на должности начальника Генштаба, лично руководил проведением АТО, но был уволен с этой должности в рамках люстрации.

"Я видел много демотивированных солдат, Воробьев их сшивал. Это наиболее подготовленный человек, - объяснил источник.