После обстрела Мариуполя боевики вывезли "Грады" в Россию: опубликован перехват разговора

Террористы сознательно обстреляли из "Градов" жилые кварталы Мариуполя, а после трагедии срочно спрятали реактивные системы от наблюдателей ОБСЕ и вывезли обратно в Россию.

Об этом говорится в обнародованном разговоре боевиков, перехваченном СБУ, пишет "5 канал".

В то же время издание уточнило, что оккупанты назвали пароль, которым пользуются для пересечения российско-украинской границы.

"Сейчас отработайте, отработайте и сразу уходите "на ноль" (точка перехода украинско-российской границы - ред.)", - дал команду террорист с позывным "Югра".

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе возросло количество пострадавших от обстрела 24 января: погиб 31 человек, 108 получили ранения.

Видео: 5 канал