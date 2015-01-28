Резолюция ПАСЕ по России: санкции сохранены, должна освободить Савченко в течение 24 часов

В среду, 28 января, депутаты ПАСЕ одобрили резолюцию по РФ, которая предусматривает сохранение санкций против российской делегации, и приняла поправку к ней о немедленном освобождении украинки Надежды Савченко.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что документ с поправками поддержали 42 депутата, а еще 11 - воздержались.

Таким образом, ПАСЕ продолжила "статус-кво" для российской делегации, она и в дальнейшем будет находиться под дипломатическими санкциями и оставаться лишенной права голоса в Совете Европы до следующей сессии.

Обратим внимание, что российские депутаты также не будут иметь права принимать участие в миссии по наблюдению за выборами, быть докладчиками, их перестанут назначать в качестве представителей ПАСЕ в других органах.

Также своим решением Ассамблея оставила возможность пересмотреть санкции в апреле в случае ощутимого прогресса РФ на пути деэскалации ситуации на территории Украины, Грузии и в Приднестровье, оккупированных ее войсками или пророссийскими силами.

При этом депутаты ПАСЕ подавляющим большинством голосов проголосовали за поправку к резолюции о немедленном освобождении Савченко на протяжении 24 часов и предоставлении ей дипломатического иммунитета.

За эту поправку проголосовал 181 парламентарий, против - 10, а еще 13 депутатов - воздержались.

Напомним, ранее глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что, в случае длительного сохранения санкций в Ассамблее, РФ окончательно выйдет из этого органа Совета Европы.