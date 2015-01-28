Чем быстрее посыплется экономика России, тем быстрее уменьшится ее агрессия - эксперт

Политолог Владимир Цибулько заявил, что признание Верховной Радой России страной-агрессором позволяет начать против нее судебные преследования.

Об этом он сообщил в комментарии "Главреду".

"Признание Верховной Радой России страной-агрессором позволит нашим союзникам действовать согласно международному праву. Это - политико-правовой акт", - отметил эксперт.

По его словам, "в политическом смысле это заявление внесло ясность в ситуацию, поскольку у нас сам статус антитеррористической операции был довольно размытым, и она воспринималась, как краткосрочный акт, который растянулся на долгое время".

"Сейчас, когда время показало, что Европа солидарна в отношении к агрессору, пора переводить признание России страной-агрессором в правое русло, а также признать террористическими организациями ДНР и ЛНР", - добавил Цибулько.

При этом он объяснил, что "это лишит их любой возможности участвовать в переговорах и перекладывает ответственность за их судьбу и перспективу исключительно на плечи России".

"Это фиксация реального состояния вещей, что позволяет осуществлять следующие шаги: обращаться в международные суды и институты, обращаться за помощью к союзникам. То есть теперь - разворачивается новый этап борьбы", - сказал политолог.

"Думаю, что Порошенко (Президент Петр Порошенко - ред.) решился на этот шаг, убедившись в позициях основных игроков. У него была встреча с премьером Китая в Давосе. Позиция Китая была довольно размытой, он стоял над конфликтом довольно долго. Но последние заявления Китая говорят о поддержке территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

"Это значит, что Россия осталась без союзников. Ей остается декларировать как своих союзников только тех, кто из круга захваченных территорий. Например, такая страна, как Армения, которая также находится под российской оккупацией", - заявил эксперт.

Также Цибулько выразил мнение, что "у России нет возможности действовать и реагировать на это решение Украины согласно международному праву".

"Единственная возможность для нее - покинуть территорию Украины, перекрыть границу и обеспечить территориальную целостность Украины. Но на это она не пойдет. По сути, идет игра на истощение: чем быстрее посыплется экономика России, тем быстрее уменьшится ее агрессия", - считает политолог.

Напомним, ранее заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко заявил, что признание Верховной Радой России страной-агрессором принято в соответствии с документами ООН, которые квалифицируют понятие "агрессии" и по большинству критериев нет оснований, чтобы не предать РФ такой статус.