Россия прекращает работу в ПАСЕ, Савченко - не освободит

Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что она перестает участвовать в работе Ассамблеи.

Об этом он сообщил в Страсбурге после голосования по резолюции, которая лишила депутатов РФ права голоса, пишет Укринформ.

"В этом году мы прекращаем участие в работе ПАСЕ, а также прекращаем любые официальные контакты с Ассамблеей", - отметил он.

В то же время политик пригрозил возможным выходом РФ из Совета Европы, и, как следствие, выходом из поля действия Европейской конвенции по правам человека. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в конце 2015 года.

При этом Пушков заявил, что российская сторона отказывается выполнять решение ПАСЕ относительно немедленного освобождения украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.

"При таких условиях (лишение делегации права голоса до апреля - ред.) не стоит говорить о каких-либо визитах представителей ПАСЕ, мониторинге ПАСЕ или о контактах представителей ПАСЕ с госпожой Савченко", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию по РФ, которая предусматривает сохранение санкций против российской делегации, и приняла поправку к ней о немедленном освобождении украинки Надежды Савченко.