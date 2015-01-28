Россия прекращает работу в ПАСЕ, Савченко - не освободит

Ассамблея не сможет контактировать с украинкой, пригрозил Пушков.
Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что она перестает участвовать в работе Ассамблеи.
Об этом он сообщил в Страсбурге после голосования по резолюции, которая лишила депутатов РФ права голоса, пишет Укринформ.
"В этом году мы прекращаем участие в работе ПАСЕ, а также прекращаем любые официальные контакты с Ассамблеей", - отметил он.
В то же время политик пригрозил возможным выходом РФ из Совета Европы, и, как следствие, выходом из поля действия Европейской конвенции по правам человека. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в конце 2015 года.
При этом Пушков заявил, что российская сторона отказывается выполнять решение ПАСЕ относительно немедленного освобождения украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.
"При таких условиях (лишение делегации права голоса до апреля - ред.) не стоит говорить о каких-либо визитах представителей ПАСЕ, мониторинге ПАСЕ или о контактах представителей ПАСЕ с госпожой Савченко", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию по РФ, которая предусматривает сохранение санкций против российской делегации, и приняла поправку к ней о немедленном освобождении украинки Надежды Савченко.