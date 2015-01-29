В Луганске боевики разграбили склад алкоголя на 11 миллионов – Москаль

В Луганске боевики отобрали всю алкогольную продукцию, которая находилась на складе одной из крупнейших дистрибьюторских компаний алкоголя Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Из филиала было вывезено алкоголя на сумму свыше 11 миллионов гривен.

Вооруженные автоматами люди загрузили бутылки со спиртным в грузовики и вывезли в неизвестном направлении.

"Руководство компании обратилось с соответствующим заявлением в милицию на контролируемой Украиной территории районный отдел УМВД, однако понятно, что вернуть "реквизированное" вряд ли возможно", - отметил Москаль.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ сообщали, что боевики в Алчевске отбирают у мирного населения гуманитарную помощь.

Как рассказывал наблюдатель, в связи с дефицитом продовольствия и медикаментов гуманитарная ситуация в городе ухудшается,