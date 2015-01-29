Порошенко пообещал увеличить армию до 250 тысяч "штыков"

Президент Петр Порошенко заявил, что в 2015 г. численность Вооруженных сил Украины будет доведена до 250 тыс. человек.

Об этом он заявил после возложения цветов к памятному кресту героям Крут в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Уже в этом году мы планируем довести численность Вооруженных сил Украины до 250 тыс.", - сказал Порошенко и отметил, что когда 6 марта 2014 г. Совет Федерации России проголосовал "за ввод в Украину российских войск", оказалось, что в тот момент Украина могла выставить против "самой большей армии на континенте" только 6 тыс. боеспособных воинов.

"Странным образом Янукович не успел разоружить эти 6 тыс. и вывести их из строя", - добавил он. Президент отдал должное подвигу героев Крут, но подчеркнул, что защищать страну должны "не дети, а хорошо подготовленные Вооруженные силы".

Он напомнил, что призывной возраст в Украине увеличен до 20 лет и что глава государства запретил привлекать призывников в зону АТО, "потому что это миссия взрослых, опытных мужчин, которые уже служат сейчас и которые в эти дни мобилизуются в армию".

Напомним, что в своей речи в честь 97-й годовщины памяти боя под Крутами Порошенко заявил, что уже 45 тыс. мобилизованных прошли обследование и уехали на учебные площадки. По его словам, за неделю 2,5 тыс. украинцев добровольно вызвались идти на фронт.