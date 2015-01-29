Боевики понесли большие потери: меньше атакуют силовиков

В зоне АТО уменьшилось количество атак из-за больших потерь среди боевиков.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет 112-Украина.

"Уменьшилось количество атак из-за больших потерь боевиков в живой силе, обстрелы ведутся издалека", - сообщил Лысенко.

Напомним, ранее в ОК "Север" сообщали, что на Луганщине силы АТО уничтожили 10 танков и десятки боевиков.

Нак сообщили в штабе АТО, за минувшую ночь боевики 103 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Однако, бойцы ВСУ и других военных формирований на Донбассе, прочно стоят на своих позициях и дают достойный отпор террористам.

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