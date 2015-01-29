Генштаб о Донбассе: силовики не воюют с регулярной армией России

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что в зоне АТО на Донбассе украинские военнослужащие не ведут боевые действия с подразделениями регулярной армии РФ.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день мы имеем документальное подтверждение и образцы документов по участию военнослужащих Российской Федерации в этом конфликте на стороне сепаратистов", - отметил Муженко.

"Мы имеем некоторые факты участия отдельных военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан Российской Федерации в составе незаконных вооруженных формирований в боевых действиях", - добавил он.

"Боевых действий с подразделениями регулярной российской армии мы на сегодняшний день не ведем", - сказал начальник Генштаба .

Напомним, ранее Виктор Муженко заявил, что защитники донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") не смогли в дальнейшем осуществлять его оборону и отошли на 1,5 км.