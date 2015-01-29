Атаку россиян на Углегорск сорвали местные "ополченцы": нарушили маскировку и сбежали - соцсети

Атаку на Углегорск боевики планировали с участием местных "ополченцев" и подразделений российской армии.

Об этом сообщил в своем блоге Олег Ярчук.

По его данным, "во время выполнения боевого развертывания ротной тактической группы 104 десантно-штурмового полка 76 десантной штурмовой дивизии (Псков), 25 отдельного полка специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (Ставрополь) и 13 гвардейского танкового полка (Наро-Фоминск, Подмосковье), в результате нарушения режима скрытности приданными подразделениями "ополчения", накрыты артиллерийско-ракетным огнем Вооруженных сил Украины".

Под огнем украинской артиллерии "подразделения "ополчения" самовольно покинули линию боестолкновения".

"Остальные подразделения вошли в боестолкновение с противником. Потери личного состава и техники уточняются", - сообщил блогер, ссылаясь на данные радиоперехвата россиян.

Напомним, сегодня, 29 января, стало известно о прорыве боевиков в центр Углегорска и уличных боях в городе. Позже сообщалось об отражении этой атаки и уничтожении прорвавшейся бронетехники и штурмовых групп боевиков.