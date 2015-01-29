Совет ЕС продлил действие индивидуальных санкций против ряда россиян

В четверг, 29 января, состоялось заседание Совета ЕС, в результате которого его члены решили продлить на полгода индивидуальные санкций в отношении физических лиц РФ, срок действия которых истекает в марте.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, пишет ТАСС.

В то же время она уточнила, что главы МИД Евросоюза дали поручение в течение 10 дней подготовить предложения по расширению "черного списка" лиц, ответственных за эскалацию конфликта на востоке Украины.

"Совет ЕС поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Украине, включая те, которые были предприняты в последние часы", - цитирует агентство слова Могерини.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕC может ввести запрет на поставки в Россию некоторых видов оборудования, в том числе для газовой отрасли.