Савченко уже потеряла 18 кг, прекращать голодовку ни за что не хочет

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко уже 47 дней голодает, она потеряла 18 кг.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на данные защитника украинки Ильи Новикова.

В то же время издание уточнило, что несколько часов назад ее перевели в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина".

По словам ее адвоката, она только пьет воду, уже потеряла 18 кг и сейчас весит 57.

"Российские медики, кроме глюкозы, начали вводить Савченко физиологический раствор. Надежда в сознании, прекращать голодовку ни за что не хочет", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ РФ объявило Надежде Савченко о возбуждении против нее дела по факту незаконного пересечения границы.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.

Видео: ТСН