Cкандал вокруг "Айдара", комбат говорит о расформировании, бойцы – о провокации

30 января 2015, 07:15

"Айдаровцы" все сообщения о расформировании опровергают.

Штурмовой батальон "Айдар", иллюстрация

Вокруг 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" сухопутных войск вооруженных сил Украины, который официально подчинен Министерству обороны и действует в Луганской области в составе подразделений АТО, снова разразился скандал.

Командир батальона Сергей Мельничук утверждает, что его батальон уже расформировали три дня назад, пишет Апостроф.

"Батальон уже расформировали три дня назад. По документам его уже не существует. При этом министр обороны и начальник Генштаба говорят, что они такой приказ не подписывали. Но на передовую уже поступили документы о том, что такого подразделения не существует, а также печать нового подразделения. Мы будем пикетировать Минобороны для того, чтобы батальон продолжал существовать и защищать целостность Украины ", - сказал он.

В то же время на странице батальона Айдар в Facebook информацию о расформировании опровергли: "Любые информационные сообщения о расформировании нашей воинской части являются провокацией".

Как известно, 29 января пресс-секретарь батальона Юлия Евдокимова заявила, что "Айдар" хотят расформировать.

"Расформировывают, потому что невыгодно иметь на передовой добровольческие батальоны. Все добровольческие батальоны переформатируют в какие-то другие организации: или присоединяют к бригаде, или другим частям. Но обстоятельно "чистят", - сказала она.

В декабре прошлого года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что до конца 2014 года батальон "Айдар" должен быть реорганизован.

По словам начальника Генштаба ВСУ, была проблема учета личного состава, поскольку штатная численность и фактическое наличие отличаются. Минобороны проводило в батальоне ряд мероприятий, которые должны были позволить до конца прошлого года завершить реорганизацию.

Батальон "Айдар" известен как один из самых первых добровольческих батальонов, отправившихся воевать на восток Украины. В составе Минобороны он принимал участие в боях за территориальную целостность Украины.

Командир "Айдара" Сергей Мельничук стал народным депутатом Украины (Радикальная партия Ляшко).

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