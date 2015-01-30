На границу с Украиной перебрасывают 3 тыс. российских солдат из Таджикистана - СМИ

Три тысячи российских военных, проходящих службу в Таджикистане, будут отправлены на границу с Украиной.

Об этом компетентный источник сообщил таджикскому изданию TojNews.

По его данным, на границу с Украиной будут переброшены 3000 российских контрактников.

Этот вопрос был рассмотрен во время последней встречи замминистра обороны РФ - Анатолия Антонова, с командующим военными силами Центрального округа России - Владимира Затруднитского с командующим РВБ в Таджикистане - Евгением Тубовым, пишет издание.

Владимир Александров, помощник командующего 201 РВБ в Таджикистане не опроверг и не подтвердил данные о намерении передислоцировать 3 тысячи российских военных из Таджикистана на границу России с Украиной, отметив, что этот вопрос находится в компетенции командующего, подчеркивается в информации.

201 РВБ по данным различных источников насчитывает от 5300 до 7000 солдат и офицеров. Договор между Россией и Таджикистаном по дислокации в Таджикистане Российской дивизии был подписан в октябре 2013 года и продлен до 2042 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе скопилось 6,5 тысяч наемников: россияне управляют боевиками как "играющие тренеры".