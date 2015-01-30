Экс-депутат Госдумы: Порошенко будет судить Путина в Гаагском суде

Президент Украины Петр Порошенко – именно тот человек, кто будет судить Путина или, по крайне мере, свидетельствовать против него в Гаагском суде, заявил экс-депутат Госдумы, российский оппозиционный политик, лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".

"Путин должен это учитывать, поэтому, надеюсь, к Порошенко он все же прислушается", сказал Боровой, говоря о письме Порошенко Путину, которое украинский лидер недавно направил российскому президенту.

Вместе с тем он назвал людей, которые должны вместе с Путиным разделить ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины.

"На суде в Международном военном трибунале по обе стороны от Путина будут сидеть Игорь Сечин и Сергей Иванов (Сечин – президент государственной нефтяной компании "Роснефть", приближенный к Путину, Иванов – руководитель администрации президента РФ. – ред). Там же, в случае справедливого суда, окажутся и очень многие люди из команды Путина", указал Боровой.

Российский оппозиционер также прогнозирует незавидное будущее нынешнему министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

"Все и так знают, что Лавров откровенно, нагло врет, и он знает, что об этом знают все. Но он на службе у Путина, и отступать ему некуда. Дипломаты также несут ответственность за свои действия. Кстати, в 1946-м на Нюрнбергском процессе были осуждены несколько немецких дипломатов, а Риббентропа, советника Гитлера по внешней политике, приговорили к смертной казни", сказал Боровой.

Он также заявил, что остановить Путина можно только силой, а от российского лидера теперь можно ждать всего, что угодно.

"Думаю, европейцы сделают все возможное, чтобы обошлось без крови. Военные специалисты говорят о том, что в распоряжении американцев и европейцев есть самое современное вооружение, которое позволяет остановить агрессора с помощью нескольких высокоточных выстрелов, что, конечно, грозит человеческими потерями и новой агрессией со стороны России.

Именно опасность развития конфликта и останавливает Запад и США. У России нет подобных вооружений, но ответ Путина может быть самым неожиданным. Удар по кораблям, находящимся в Черном море, к примеру, или по союзникам в странах Балтии. Путин непредсказуем. К тому же он ищет повод для конфликта и очень агрессивно наступает. Его нужно останавливать только силой. Но для того чтобы проявить силу, нужна воля, а этого нет", считает Боровой.

Напомним, ранее Турчинов назвал обстрел Мариуполя "демонстративным фашизмом" и заявил, что Путин предстанет перед судом.