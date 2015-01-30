В ГПУ рассказали о расследованиях против Януковича: "светит" пожизненное

Все дела против беглого экс-президента Виктора Януковича и его прихвостней были объединены в одно, и теперь правоохранительные органы других стран могут помочь Украине вернуть бывших политиков для справедливого суда, заявил Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема в интервью "Новому времени".

Об этом сообщает ТСН.

По словам главы ГПУ, "Мы объединили все дела в одно производство, чтобы расследовать их как одно действие Виктора Януковича и его бригады. Во-первых, меняется квалификация преступлений: теперь это 255-я статья — создание преступной организации, 109-я и 110-я — узурпация власти, сепаратизм, а также 115-я — убийство большого количества людей. Мы вменяем Януковичу и его людям эти статьи, чтобы правоохранительные органы других стран и международные организации помогли нам вернуть их", - рассказал Ярема.

Глава ГПУ также добавил, что сейчас расследуются и эпизоды времен правления Януковича, связанные с изменением государственного строя,— конституционный переворот 2010 года, преследования политиков, автомайдановцев и экономические преступления.

Кроме того, Ярема заявил, что Януковичу грозит пожизненный срок по статье за массовые убийства.

"До 12 лет тюрьмы за хищения. Януковичу по 115-й (организация убийств) — пожизненный срок", - заяви генеральный прокурор.

Помимо этого Ярема рассказал о том, почему Интерпол 10 месяцев тянул с объявлением Януковича в розыск.

"Мы столкнулись с тем, что Интерпол не объявляет людей в международный розыск по политическим преступлениям и считает сепаратистские статьи (109-я и 110-я статьи Уголовного кодекса Украины) преступлениями политического характера. Поэтому почти 10 месяцев Януковича не объявляли в международный розыск", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский суд заочно арестовал Януковича и Азарова.