Представители боевиков улетели из Минска в Москву, не дожидаясь начала переговоров

Представители боевиков ДНР и ЛНР – Денис Пушилин и Владислав Дейнего - решили улететь из Минска, не дожидаясь начала переговоров по ситуации на Донбассе.

Об этом со ссылкой на замгендиректора аэропорта Минска Валерия Ефиненко сообщает РИА Новости.

"Они со вчерашнего дня находятся здесь, и сегодня улетают рейсом в 14:30 на Москву", - отметил Ефиненко.

В свою очередь, главарь ЛНР заявил, что пока не намерен лететь в Минск на переговоры, поскольку с Киевом не удалось договориться "по основным пунктам".

"Я еще не знаю, выполнила ли украинская сторона наши условия или нет, но если Дейнего улетает, значит, никакого договора нет", - сказал он.

В то же время, "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает, что встреча контактной группы может состояться в пятницу вечером или 31 января.