Комбат "Азова" о ситуации на Донбассе: нужно отбиваться, а не вести переговоры

Командир добровольческого полка особого назначения, нардеп Андрей Билецкий прокомментировал складывающуюся на Донбассе неблагоприятную обстановку и заявил, что Украина должна мобилизоваться, чтобы победить. Воевать - это единственный вариант, который нам остается.

Об этом сообщает пресс-служба полка в Вконтакте.

"Идет к военному разгрому нашей страны и потом к подписанию какого-то капитулянтского соглашения в той или иной форме. Будет ли это полный разгром с какой-то оккупацией еще части территории или признание ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей, возможно, с расширением на Харьковскую область, на Одессу, мы не знаем. Но идет к военному разгрому страны, они ведут к этому абсолютно сознательно, они делают это шаг за шагом", - говорит командир полка.

"Мы все это можем победить, но нужно мобилизоваться. Нас все это время демобилизуют разговорами про переговоры, про западную помощь и т.д. и т.п. Ничего не будет, кроме того, что мы добьемся сами своей борьбой. Воевать - это единственный вариант, который остается. Сейчас нужно напрягать все силы, сейчас нужно в авральном режиме делать то, что не доработали, создавать полноценную систему ПВО, создавать систему фортификации, перебрасывать резервы техники и так дальше", - поделился мнением Билецкий.

"Нужно отбиваться, ни в коем случае нельзя вести переговоры в то время, когда мы получили несколько поражений на северном направлении и донецком направлении, потому что эти переговоры будут капитуляцией, потому что всегда победитель ведет с побежденным с позиции силы такие переговоры", - подчеркнул он.

Напомним, что в Углегорске сложилась крайне тяжелая обстановка – силам АТО нужна помощь, танки боевики бьют по ним прямой наводкой, поэтому приходится вызывать огонь артиллерии на себя.

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видео: Степан Украинский