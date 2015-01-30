СНБО о гибели мирных жителей Донецка: Украина никогда не стреляла по жилым кварталам

Украинская армия не причастна к гибели мирных жителей Донецка – сегодня в окрестностях города активных боевых действий не было, а украинские подразделения никогда не вели и не ведут огня по жилым районам.

Об этом заявил представитель СНБО Владимир Полевой, передает УНИАН.

"Сегодня в Донецке произошла серия взрывов, в результате которых есть пострадавшие среди мирных жителей. Речь идет о погибших и десятках раненых. Информация о пострадавших и само событие уточняется", - отметил он.

Также Полевой выразил соболезнования близким и семьям погибших и пострадавших и заявил об абсолютной непричастности украинкой армии к этой трагедии.

"Украинская артиллерия никогда не вела и не ведет огонь по жилым районам города. ... Украинская армия сегодня не вела активных боевых действий в районе Донецка. Целями для наших военных являются исключительно боевики и их позиции вне населенных пунктов и районов", - подчеркнул он.

"По предварительным оценкам, сегодняшнюю атаку можно расценить как провокационный акт, направленный на срыв процесса мирного урегулирования и очередной встречи в формате Трехсторонней контактной группы", - добавил Полевой.

Напомним, сегодня мирные жители Донецка, которые пришли за гуманитарной помощью, попали под обстрел. Погибли 8 человек.