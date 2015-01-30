Желание России создать коридор в Крым приведет к огромной войне - представитель Украины в ООН

Планы России построить коридор по суше к Крыму могут привести к огромной войне.

Такое мнение выразил глава Постоянного представительства Украины при ОООН Юрий Сергеев, передает УНИАН.

Дипломат отметил, что намерение построить коридор по суше является одной из причин постоянных атак на Мариуполь.

"Коридор по суше – это очень часто упоминается как цель – является опасной перспективой", - подчеркнул Сергеев.

По его словам, от Мариуполя до Крыма пролегают значительные территории Запорожской и Херсонской областей.

"Если они действительно планируют это, то это приведет к огромной войне", - подчеркнул дипломат.

В этой связи он объяснил, что именно поэтому украинские власти пытаются урегулировать конфликт на существующей стадии, и чтобы не дать ни единой

возможности тем, кто имеет вероятнее всего такую идею, построить коридор до Крыма.

"Потому что это принесет много крови", - отметил Сергеев.

Напомним, после мартовской оккупации Крыма российские "зеленые человечки" начали появляться на Донбассе и развязали вооруженное противостояние.