Углегорск и Дебальцево: в темноте видны раскаленные стволы, бои утихли - журналист

Бои на Дебальцевском плацдарме немного утихли – бандам террористов нечем стрелять, а украинские бойцы приказа наступать не получали.

Об этом сообщил журналист Михаил Дворянчук в своем Facebook.

"Линия Углегорск – Дебальцево – Вергуловка. Наши раздают всем, чем богаты. А богаты всем. В темноте даже видны раскаленные стволы. Тут разве что авиации нет. Все остальное работает", - рассказал он.

Кроме того, по мнению журналиста, ближайший день станет решающим.

"Сегодня-завтра - решающие. Это пока все, что можно говорить", - добавил он.

Кроме того, по словам Дворянчука, в секторе "А" все спокойно: "Оккупанты ждут гумконвой – стрелять нечем. А наши сидят и смотрят на них. Команды гасить нет".

Напомним, как сообщал "Главред", на протяжении двух дней в Углегорске шли ожесточенные уличные бои – с артиллерийскими и танковыми дуэлями и перестрелками.