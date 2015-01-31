На Донбассе продолжаются обстрелы, а в Углегорске снова идет бой - штаб АТО

Ночью на Донбассе боевики продолжали периодически обстреливать позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Как указано в сообщении, на Донецком направлении из минометов были обстреляны Верхнее Торецкое и Богдановка, а также Петровское и Славное. Из "Града" была обстреляна Михайловка.

На Луганском направлении огонь минометов и артиллерии несколько раз велся по населенным пунктам Валуйское, Станица Луганская, Старый Айдар, Трехизбенка и Сокольники, а из противотанковых управляемых ракет и "Града" – Старый Айдар, Счастье и Трехизбенка.

"В районе Дебальцево "Грады" противника вели огонь по направлению Троицкого, а также самого города Дебальцево. Из артиллерии и минометов были обстреляны Чернухино и Редкодуб. Преступники не прекращают коварно обстреливать населенные пункты. Так, "Грады" террористов в который раз поливали огнем Водяное и Пески. Также минометы и артиллерия боевиков стреляла по Гранитному. В районе Мариуполя опять активизировались беспилотники противника, однако ночь в самом городе прошла спокойно", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что ситуация в Углегорске остается напряженной, продолжаются бои.

Напомним, 29 января боевики попытались захватить Углегорск, но были остановлены в городе - два дня там идут уличные бои.