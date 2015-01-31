Очередной гумконвой из России "оформляется" на границе - российские СМИ

Колонна российского МЧС с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса прибыла на границу РФ и Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Москва уже традиционно не уведомила Киев о содержимом этого "гумконвоя", но проводит таможенное оформление грузов на границе.

"Гуманитарный конвой МЧС России разделился на две колонны, одна их них находится на пограничном пункте пропуска Донецк, вторая – на пункте пропуска Матвеев Курган. В каждой из них более 80 автомобилей, сейчас началось их таможенное оформление", - сказал сотрудник пресс-службы МЧС.

Грузовики по очереди въезжают на пункты пропуска, где их осматривают российские таможенники и пограничники. При этом российская сторона уверяет, что эти процедуры осуществляются в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ.

После завершения таможенного оформления колонны отправятся в Луганск и Донецк.

Тем временем, украинский МИД прокомментировал прибытие очередной "помощи" из России.

Спикера дипломатического ведомства Евгений Перебийнис подчеркнул – гуманитарная от иностранных государств Украине должна поступать исключительно по согласованию с украинским правительством и в соответствии с украинским законодательством.

"Такая помощь должна поступать исключительно по согласованию с правительством Украины и в соответствии с украинским национальным законодательством, общепризнанной международной практикой, а также в соответствии с международными организациями модальности ее доставки на территорию Украины", - говорится в заявлении.

Перебийнис подчеркнул, что предыдущие "гуманитарные грузы" перемещались на территорию Украины с грубым нарушением правил. При этом он отметил, что Украина открыта к принятию гуманитарной помощи от иностранных государств и международных организаций.

"В последнее время против граждан Украины было совершено ряд террористических актов и вооруженных провокаций. Как было подтверждено следствием и выводами ОБСЕ, ответственными за эти ужасные преступления против человечности являются незаконные вооруженные формирования, которые действуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - заявил спикер МИД.

"При таких обстоятельствах именно на российской стороне и боевиках лежит вся ответственность за безопасность "гуманитарного груза", - добавил он.

Напомним, на протяжении минувшего года и в начале текущего из России на Донбасс вторглись 11 "гумконвоев". Последний из них прибыл в Украину 8 января.

В СНБО заявляют, что все подобные конвои, направленные в Украину без ее разрешения, "являются лишь поддержкой вооруженных людей".