В Полтаве активисты заняли горсовет: требуют признать Россию агрессором, а ДНР и ЛНР - террористами

Митингующие перекрыли движение транспорта по главной улице областного центра - Октябрьской.
Об этом передает "Полтавщина".
Несколько дней назад депутаты "провалили" этот вопрос. Когда к митингующим так и не вышло руководство горсовета, люди ворвались в здание и заняли сессионный зал. Кроме того, перекрыли движение транспорта по главной улице областного центра - Октябрьской, через которую проходят основные маршруты общественного транспорта.
Мэр и экс-регионал Александр Мамай ранее отменил "провальное" решение по ДНР, ЛНР и России и назначил внеочередную сессию на вторник, 3 февраля. Однако митингующие требуют собрать депутатов уже сегодня.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада признала ЛНР и ДНР террористическими организациями.
Видео: Полтавщина.
Фото: Полтавщина.