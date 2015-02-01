В Полтаве активисты заняли горсовет: требуют признать Россию агрессором, а ДНР и ЛНР - террористами

Сегодня с самого утра несколько сотен жителей Полтавы собрались под стенами городского совета с требованием к депутатам, чтобы те повторно рассмотрели вопрос о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию - агрессором.

Об этом передает "Полтавщина".

Несколько дней назад депутаты "провалили" этот вопрос. Когда к митингующим так и не вышло руководство горсовета, люди ворвались в здание и заняли сессионный зал. Кроме того, перекрыли движение транспорта по главной улице областного центра - Октябрьской, через которую проходят основные маршруты общественного транспорта.

Мэр и экс-регионал Александр Мамай ранее отменил "провальное" решение по ДНР, ЛНР и России и назначил внеочередную сессию на вторник, 3 февраля. Однако митингующие требуют собрать депутатов уже сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада признала ЛНР и ДНР террористическими организациями.

Видео: Полтавщина.

Фото: Полтавщина.