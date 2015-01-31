В Углегорске вышли из окружения части "Свитязя", под городом бронетехника РФ – "Донбасс"

Части роты "Свитязь", которые три дня держали оборону в Углегорске, вышли из окружения, сообщил командир добровольческого полка "Донбасс", народный депутат Украины Семен Семенченко.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Части "Свитязя", держащие оборону в Углегорске в течение 3 дней, деблокированы и вышли из окружения", - отметил он.

Вместе с тем Семенченко сообщил, что на направлении Енакиево - Дебальцево противник безуспешно пытается прорвать оборону.

"В районе боестолкновений замечена бронетехника противника с российскими флагами. Части ВСУ, Нацгвардии, батальонов милиции продолжают удерживать оборону и наносить ответные удары противнику", написал командир "Донбасса".

Отметим, что в Сети уже появилось видео подбитых танков боевиков на подступах к Углегорску, которые бандиты потеряли при попытках штурма города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Углегорске тяжелые бои, город освобождают армия, Нацгвардия и батальоны милиции.

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Видео: Vladislav1963.