Замглавы АП о консультации по Донбассу: "переговорщики" боевиков пытались разыграть спектакль

Замглавы Администрации Президента Валерий Чалый прокомментировал очередной раунд консультаций трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пережили тяжелый день. Они поставили ультимативные требования. Хотели запугать", - отметил чиновник.

По его словам, представители боевиков "попытались разыграть спектакль, что Киев срывает переговоры, работу трехсторонней контактной группы".

"Не удалось! Профессиональная работа украинских представителей в Минске, десятки телефонных контактов, постоянная слаженная работа и координация не дали шансов", - добавил Чалый.

"Если бы не гибли люди, можно было бы говорить о дипломатических ситуативных победах. Но, к сожалению, мирный процесс под угрозой. Они нас хотят спровоцировать. Не удастся!", - резюмировал замглавы АП.

Напомним, ранее второй президент Украины, член трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кучма заявил, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР сорвали новый раунд консультаций в Минске (Беларусь).