Из плена боевиков освобождены еще пятеро украинских военных

Из плена боевиков, которые орудуют на Донбассе, были освобождены еще пятеро украинских военнослужащих.

Об этом говорится на сайте "5 канал".

В то же время издание уточнило, что переговоры вела волонтерская группа "Патриот", а координировали обмен сотрудники Центра освобождения заложников при Минобороны.

По словам руководителя центра Юрия Тандита, были освобождены два военнослужащих из 51-й механизированной бригады и три бойца батальона "Донбасс".

"Взамен украинская сторона отдала пятерых гражданских, которых подозревали в сотрудничестве с сепаратистами", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 января из плена боевиков были освобождены трое защитников донецкого аэропорта.