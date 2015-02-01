Кучма: в Минске представители боевиков шантажировали Украину полномасштабной войной

Представители боевиков на переговорах в Минске шантажировали Украину, и грозили Киеву полномасштабной войной.

Об этом заявил представитель Украины на переговорах по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма в интервью ZN.UA.

"Они требовали издания указа Президента Украины об одностороннем прекращении огня, угрожая в случае невыполнения этого ультиматума возобновлением полномасштабных боев по всей линии фронта", - подчеркнул он.

Также Кучма сообщил, что "переговорщики" боевиков – Пушилин и Дейнего – хотели определить линию соприкосновения по состоянию на 31 января.

Новая линия отличается от зафиксированной на прошлых переговорах 19 сентября, ввиду наступления боевиков.

"В ответ на вопрос, какие могут быть гарантии того, что в будущем они не определят какую-либо другую линию, они промолчали", - добавил Кучма.

Кроме того, боевики не были ознакомлены с планом действий по реализации Минского меморандума, ранее отправленного украинской стороной всем участникам встречи.

Напомним, вчера вечером, 31 января, Кучма заявил о срыве переговоров в Минске.

"Сегодняшние консультации по Плану выполнения Минских договоренностей, который содержит перечень конкретных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации, были сорваны в связи с неявкой подписантов Минских документов А. Захарченко и И. Плотницкого, ультимативными заявлениями их представителей Д. Пушилина и В. Дейнего, а также их отказом обсуждать План мероприятий по немедленному прекращению огня и отводу тяжелых вооружений", - сообщил Кучма.