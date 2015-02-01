Боевики сегодня продолжали обстрелы и пытались штурмовать силы АТО

Сегодня, 1 февраля, боевики продолжали обстреливать позиции украинских войск и дома мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Самым интенсивным обстрелам подвергались населенные пункты в районе Дебальцево: террористы нанесли огневые удары по населенному пункту Попасная, из реактивных систем залпового огня БМ -21 " Град" четыре раза огонь велся по Дебальцево, из минометов обстреляли Миус и Орлово-Ивановку.

В районе поселка Луганское террористы штурмовали позиции украинских подразделений, однако, получив отпор, отступили.

Из стрелкового оружия и артиллерии были обстреляны населенные пункты Малоорловка, Новоорловка и Троицкое, из "Градов" – Чернухино, из минометов – Могила Острая.

Также в штабе АТО сообщили про обстрелы из минометов Станицы Луганской, Крымского, Сокольников, и дважды – Новотошковское.

Огонь артиллерии террористы вели также по Новотошковскому и Крымскому, которое также подверглось обстрелу из "Градов". Из автоматических гранатометов боевики трижды обстреляли Счастье.

По данным штаба АТО, на Донецком направлении из минометов в который раз были обстреляны Пески, из "Градов" дважды – Тоненькое и Водяное, из минометов – Первомайское, из танков и артиллерии обстреливались Новоласпа и Гранитное, из "Града" - Золотое.

"На Мариупольском направлении под огонь попала Новоселовка Вторая, из противотанковых ракетных комплексов и танков бандиты обстреляли Николаевку", - добавили в штабе.

При этом в пресс-центре продчеркнули: "Силы АТО уверенно держат позиции, каждый раз нанося террористам существенные потери. Ответный огонь ведется исключительно в случае, когда в местах скопления боевиков нет мирных жителей".

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