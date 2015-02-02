Обама об аннексии Крыма Россией: это импровизация Путина

Президент США Барак Обама заявил, что аннексия Крыма не была заранее запланирована Россией, а является "импровизацией" президента страны Владимира Путина.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, пишет РБК.

"Путин принял решение по Крыму и Украине не из-за какой-то великой стратегии, а, по сути, потому, что он был застигнут врасплох из-за протестов на Майдане и бегства Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ред.)", - отметил глава государства.

По его мнению, "это была импровизация, после которой Россия стала все больше нарушать международное право".

В то же время Обама подчеркнул, что аннексия Крыма невыгодна для России, поскольку ей приходится платить за это большую цену в виде международной изоляции и падения доходов.

"Прошли те времена, когда захват земель давал статус великой державы. Сейчас впереди те, кто правильно использует свои знания, экспортирует свои товары, изобретает новые технологии", - считает президент США.

Напомним, ранее Барак Обама заявил, что Штаты будут усиливать давление на Россию из-за украинского кризиса, а также помогут официальному Киеву стабилизировать экономику страны.