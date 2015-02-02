В Дебальцево нет позиций сил АТО, много жителей перешло на сторону ДНР - Кихтенко

Председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко прокомментировал ситуацию в городе Дебальцево, заявив, что около 40% его жителей стали соратниками боевиков так называемой ДНР.

Об этом он сообщил в интервью изданию "ОстроВ".

"Я, например, после такого варварского обстрела Дебальцево (я там был где-то два с половиной часа, и два с половиной часа не прекращался огонь именно по Дебальцево), я всерьез задумался о том, что надо отключить от электроэнергии Донецк", - отметил Кихтенко.

"И дал поручение, чтоб мне подготовили справку, можно это, или нет, сделать технически. И сейчас мы этот вопрос изучаем", - добавил чиновник.

В то же время председатель Донецкой ОГА прокомментировал дальнейшую агрессию боевиков так называемой ДНР.

"Если вы хотите жить в тех границах, - чего вы наступаете? Дайте этим людям (жителям Дебальцево - ред.) нормально жить, ходить на работу и т.д. Вы же их убиваете. Таких же граждан", - подчеркнул он.

"Из Дебальцево где-то процентов 40, а то и больше, перешло на ту сторону. И они сегодня ведут огонь по жителям, которые остались там. По своим родственникам, родным, близким. И самое печальное еще, что по Дебальцево ведет огонь еще и артиллерия "Луганской народной республики". То есть, сегодня луганские убивают донецких", - возмутился Кихтенко.

Также губернатор сообщил, что непосредственно в Дебальцево нет позиций украинских войск.

"В том же Дебальцево (я несколько дней назад был там), нет позиций украинской армии. В Дебальцево нет никаких укреплений, там нет никаких огневых позиций артиллерии. Оно все рядом, но не в Дебальцево", - рассказал чиновник.

"А огонь ведут именно по Дебальцево и убивают мирных жителей. Сегодня там нет света, нет тепла, нет воды, люди сидят по подвалам, невозможно людей похоронить…", - заявил председатель Донецкой ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что Дебальцево регулярно обстреливают террористы, а его жители вынуждены прятаться от атак в подвалах. Фото и видео из города смотрите здесь.