Операция "Непонятая Россия": почему Путин валяет ваньку на мировой арене?

2 февраля 2015, 12:13

Кремль делает ставку на запугивание всех хоть минимально несогласных

Владимир Путин

Руководящие персонажи Российской Федерации делают заявления, все больше удивляющие мировое сообщество. Почему Владимир Путин симулирует геополитическое слабоумие? Постараемся ответить на этот вопрос.

Объективный анализ событий вокруг Украины в течение последнего года свидетельствует, что Кремль давно готовился взять нашу страну в оборот. По крайней мере, начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов публично рассуждал об особенностях "гибридной войны" еще два года назад, когда действия украинской оппозиции не позволяли ей рассчитывать на изгнание Виктора Януковича. Да и об Украине как failed state представители российской политической элиты начали говорить отнюдь не вчера. Несколько лет Россия формировала мощную пропагандистскую машину, воздействовавшую не только на Украину. Вещание телеканала Russia Today, имеющего внушительный бюджет, осуществляется в сетях всего мира, и списывать его со счетов не стоит.

Но Кремль просчитался в главном: Европейский Союз и США не проглотили аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе. Реакция западного мира, пусть и не такая резкая, как ее хотели бы видеть в Украине, оказалась неприятным сюрпризом для России, а экономические санкции – куда более эффективными, чем даже рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе. Нереформированность России, неэффективное использование астрономических доходов от экспорта нефти и газа сыграли с ней злую шутку. Ставка Кремля на "маленькую победоносную войну", способную снять основные проблемы на международной арене, оказалась крайне неэффективной.

Поэтому российское руководство резко сменило риторику, намеренно ускользая от реальности к абсурду. То Владимир Путин назвал украинских военных "иностранным легионом НАТО", лихо смешав два не связанных между собой понятия, то Дмитрий Медведев обещает "всю полноту реакции" в случае отключения России от системы платежей SWIFT. Кстати, после подобной операции режим в Иране стал намного сговорчивее в отношениях с Западом. Для озвучивания ультра-патриотического бреда у Кремля есть целая группа статистов – от Владимира Жириновского до "лидеров" самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Те готовы круглосуточно излучать уверенность в собственной правоте, независимо от политической ситуации.

Похоже, российский политический режим разыграл еще одну двухходовку. Дипломатическое поражение России в Страсбурге, где ее делегация так и не получила восстановления полномочий в ПАСЕ, внутри страны попытаются представить как мелкую неприятность, не более. У России ведь уже есть опыт исключения из Совета Европы из-за войны в Чечне. Глава российской делегации Алексей Пушков объявил, что она покидает ПАСЕ до конца года и рассмотрит возможность выхода из Совета Европы. По всей видимости, вскоре в российском внутриполитическом дискурсе появится тема восстановления смертной казни, и первыми на очереди окажутся отнюдь не маньяки и убийцы, а "изменники Родины".

В условиях значительной поддержки Путина псевдо-патриотизм будет зашкаливать, а новые враги государства Российского обнаружатся быстро и – что немаловажно – рядом с простыми гражданами. Случай с многодетной матерью Светланой Давыдовой, обвиненной в государственной измене, свидетельствует, что Кремль делает ставку на запугивание всех хоть минимально несогласных. И – демонстрацию своим сторонникам, что правила и ценности, принятые в цивилизованном мире, для России не только не указ, но и не представляют никакой ценности.

Российский президент, судя по его действиям, ведет на украинской территории войну против Запада в целом. Войну необъявленную, но интенсивную, главная цель которой вполне вписывается в известную строчку "Он уважать себя заставил – и лучше выдумать не мог". Покорение Украины – задание второстепенное, Путину необходимо, чтобы Барак Обама, Ангела Меркель и другие западные лидеры не только воспринимали его как равного, но и признавали право России на монопольное влияние на постсоветском пространстве. Для этого на нынешнем этапе Кремль предпочитает валять дурака и ждать, когда Запад начнет с ним договариваться.

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Россия Путин гибридная война Магда ПАСЕ война. Украина
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