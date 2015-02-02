Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, засылают снайперов

Ночь на понедельник, 2 февраля, в зоне АТО на Донбассе прошла беспокойно, террористы не прекращали обстреливать позиции силовиков и населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что украинские военнослужащие уверенно удерживают позиции, каждый раз нанося противнику существенные потери.

По данным силовиков, из артиллерии боевики обстреляли Дебальцево, Никишино, Чернухино, и трижды - Золотое, а с 21:00 до 21:30 в районе Юнокоммунаровска работал вражеский снайпер.

"Вблизи населенного пункта Ленинское террористы пытались штурмовать позиции сил АТО, но под огнем наших военных отступили. Из БМ-21 "Град" бандиты снова обстреляли Дебальцево", - добавили в пресс-центре.

На Донецком направлении из артиллерии вражеский огонь трижды велся по поселку Водяное, дважды - Тоненькому, а также по Опытному, Верхнеторецкому и Новомихайловке. Также противник атаковал Пески.

На Луганском направлении из БМ-21 "Град" преступники четыре раза вели огонь по Счастью, Ольховой, а из других видов оружия - по Станице Луганской, Старому Айдару, Сокольниках и трижды - по Трехизбенке.

Обратим внимание, что в Станице Луганской бандиты задействовали танк.

"В районе Мариуполя вчера после 16:30 было относительно спокойно. Террористы нарушили "тишину" только с трех до четырех часов ночи, обстреляв из стрелкового оружия и гранатометов Чермалык", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины погибли пять украинских военнослужащих, 29 - получили ранения.