Эксперт о деле "изменницы" Давыдовой: в России хотят заткнуть рты активистам и правозащитникам

2 февраля 2015, 14:09

Сейчас крайне важна солидарная поддержка, говорит Сергей Буров.

Светлана Горлова

Дело, заведенное ФСБ против многодетной матери Светланы Давыдовой, которой грозит до 20 лет за "государственную измену" в пользу Украины, является показательной попыткой заткнуть рты российским активистам и правозащитникам.

Об этом член Украинского Хельсинского союза по правам человека, глава правления Образовательного дома прав человека в Чернигове Сергей Буров заявил в комментарии "Главреду".

"Дело Светланы Давыдовой – показательное, чтобы другим было неповадно. Кроме того, уже было несколько подобных нападок на российских правозащитников и активистов. В этой ситуации мировое сообщество и международные организации должны реагировать на это", - подчеркнул правозащитник.

По его словам, Украине следует выступать в защиту Давыдовой, но аккуратно, чтобы не навредить. "В любом случае, позиция по этому вопросу у нас должна быть. Но больше сейчас зависит от активистов других стран, так как в деле Украина фигурирует как одна из причин ареста человека. Это касается свободы выражения взглядов, прав человека. Неправильно за это лишать свободы многодетную мать. Хотя, на самом деле, не столь важно, сколько у нее детей", - считает Буров.

По его мнению, арест Давыдовой "это – просто ужас. Это ненормальное явление, которое подчеркивает политику в современном российском государстве, которая ведется уже совершенно открыто, и это серьезные нападки на активистов и правозащитников, чтобы просто заткнуть рты".

"Чем может закончиться это дело? Сложно прогнозировать. Но его финал, так или иначе, будет зависеть от того, насколько активным будет мировое сообщество, насколько существенной будет поддержка разных стран. Сейчас крайне важна солидарная поддержка", - подытожил Буров.

Напомним, по данным ФСБ, в апреле 2014 года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила, что солдаты из воинской части 48886 (Вязьма Смоленской области) отправились в "командировку" в Донецк. 

Также напомним, что официальные власти РФ отрицают пребывание своих военных на территории Украины и их участие в вооруженном конфликте на Донбассе. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия арест мать эксперт измена правозащитник Давыдова Буров
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять