Эксперт о деле "изменницы" Давыдовой: в России хотят заткнуть рты активистам и правозащитникам

Дело, заведенное ФСБ против многодетной матери Светланы Давыдовой, которой грозит до 20 лет за "государственную измену" в пользу Украины, является показательной попыткой заткнуть рты российским активистам и правозащитникам.

Об этом член Украинского Хельсинского союза по правам человека, глава правления Образовательного дома прав человека в Чернигове Сергей Буров заявил в комментарии "Главреду".

"Дело Светланы Давыдовой – показательное, чтобы другим было неповадно. Кроме того, уже было несколько подобных нападок на российских правозащитников и активистов. В этой ситуации мировое сообщество и международные организации должны реагировать на это", - подчеркнул правозащитник.

По его словам, Украине следует выступать в защиту Давыдовой, но аккуратно, чтобы не навредить. "В любом случае, позиция по этому вопросу у нас должна быть. Но больше сейчас зависит от активистов других стран, так как в деле Украина фигурирует как одна из причин ареста человека. Это касается свободы выражения взглядов, прав человека. Неправильно за это лишать свободы многодетную мать. Хотя, на самом деле, не столь важно, сколько у нее детей", - считает Буров.

По его мнению, арест Давыдовой "это – просто ужас. Это ненормальное явление, которое подчеркивает политику в современном российском государстве, которая ведется уже совершенно открыто, и это серьезные нападки на активистов и правозащитников, чтобы просто заткнуть рты".

"Чем может закончиться это дело? Сложно прогнозировать. Но его финал, так или иначе, будет зависеть от того, насколько активным будет мировое сообщество, насколько существенной будет поддержка разных стран. Сейчас крайне важна солидарная поддержка", - подытожил Буров.

Напомним, по данным ФСБ, в апреле 2014 года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила, что солдаты из воинской части 48886 (Вязьма Смоленской области) отправились в "командировку" в Донецк.

Также напомним, что официальные власти РФ отрицают пребывание своих военных на территории Украины и их участие в вооруженном конфликте на Донбассе.