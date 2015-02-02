Полтавский горсовет признал Россию страной-агрессором: депутаты проголосовали единогласно

Полтавский городской совет поддержал обращение Верховной Рады к ООН и другим международным институтам о признании Российской Федерации государством-агрессором, а так называемых ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

Об этом сообщает УНИАН.

Решение было принято единогласно 33 депутатами, присутствующими сегодня на внеочередной сессии горсовета (всего в горсовете 49 депутатов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве активисты заняли горсовет: требуют признать Россию агрессором, а ДНР и ЛНР – террористами.