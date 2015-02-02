"Айдаровец" о силовиках на Донбассе: все должны подчиняться Минобороны, там просто так не убежишь

Все подразделения, участвующие в боевых действиях на Донбассе, должны подчиняться Министерству обороны для выполнения общих задач на фронте, заявил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Назар Волынец.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"Мое мнение: все военные должны подчиняться Минобороне. А то те подчиняются милиции, другие – СБУ. Каждый выполняет какие-то свои задачи, в дела друг друга не лезут. И в какой-то мере понимают, что их не накажут как военных. А если будет только военный приказ – большая разница. Просто так убежать будет нельзя", пояснил он.

Волынец также привел пример из своего боевого опыта на Донбассе.

" Я был свидетелем картины, когда 120 человек сидели на 20 квадратных метрах, а когда приземлялся какой-то подствольник, они все попрятались в блиндажи, оставляя блокпост пустым. Я стоял один и думал, как такое может быть. Никто даже не собирался отстреливаться. Мы им показывали, что надо стрелять, чему-то учили", рассказал доброволец.

Напомним, ранее украинский доброволец рассказал о россиянах на Донбассе: мы умираем как герои, а они - непонятно кем.