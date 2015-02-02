Погибший на Донбассе чеченский генерал любил Украину и хотел просить Порошенко о гражданстве

2 февраля 2015, 20:52

Иса Мунаев спас жизни десятков украинских военных.

Иса Мунаев в лагере сил АТО

Погибший на Донбассе чеченский бригадный генерал Иса Мунаев хотел просить Президента Петра Порошенко об украинском гражданстве.

Об этом говорится в заявлении пресс-офицера Амины Окуевой, которое публикует Одесский кризисный медиа-центр.

"1 февраля в ожесточенных боях под Дебальцево пал смертью храбрых бригадный генерал Иса Мунаев, комбат международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. В качестве инструктора он обеспечивал прикрытие подразделений, отходивших с боями после успешного выполнения поставленной задачи", - сказано в заявлении.

По словам Окуевой, своими действиями Мунаев спас жизни десятков украинских военных, а сам погиб при артобстреле. Мунаев приехал в Украину летом 2014 года, создал международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, который помогал украинцам отстаивать свободу и независимость.

"За все это время в боевых действиях не погиб ни один из его бойцов. Он всегда шел впереди, и прикрывал своих при отходе. Бригадный генерал Чеченской Республики Ичкерия Иса Мунаев с честью прошел первую и вторую чеченские войны, а пал смертью храбрых, сражаясь за свободу Украины на украинской земле", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что комбат хотел обратиться к Порошенко с просьбой о получении украинского гражданства, "он любил Украину и гордился свободолюбивым украинским народом".

Иса Мунаев в лагере сил АТО

Как заявляет Окуева, соратники, побратимы Мунаева ходатайствуют о его награждении орденом Свободы (посмертно) – государственной наградой Украины для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, который является высшим орденом Украины, которым могут быть удостоены иностранцы. Отмечается, что Мунаев ранее был министром внутренних дел Ичкерии, военным комендантом Грозного, руководил фронтами во время чеченских войн, награжден высшими военными наградами. Он был известен и уважаем в мире, оставил в Дании "устроенную жизнь и свою семью" и приехал в нашу страну, чтобы помочь украинскому народу.

"Мы обязуемся продолжить его дело, и будем заниматься созданием батальона им. Исы Мунаева в его честь, как действующего подразделения в составе Вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что в настоящее время командование батальоном им. Дудаева, в составе которого чеченцы, украинцы, татары, азербайджанцы и т. д., принял на себя майор вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Адам Осмаев.

Напомним, зимой 2012 года Адам Осмаев был задержан в Одессе по подозрению в подготовке к покушению на тогдашнего премьера РФ Владимира Путина. 31 октября 2014 года прокуратура исключила из обвинения "террористические статьи". 18 ноября суд приговорил Осмаева к 3 годам лишения свободы, освободив из-под стражи в связи с отбытием срока наказания.

Фото: Facebook Gia Beraia

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АТО Донбасс Чечня Дебальцево генерал гражданство Мунаев
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