28 "киборгов" пропали без вести в донецком аэропорту - Генштаб

По состоянию на 2 февраля 28 украинских "киборгов" считаются пропавшими без вести на территории донецкого аэропорта.

Об этом сообщил и. о. пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "каналу 24".

"Мы держим под огневым контролем донецкий аэродром. На территории аэропорта не прекращаются обстрелы и бои, наши поисково-спасательные подразделения не могут туда добраться. По состоянию на сегодняшний день считаются пропавшими на территории донецкого аэропорта 28 украинских военнослужащих", - сообщил он.

По словам спикера, информационные потоки переместились из донецкого аэропорта на Дебальцево. Ситуация в районе - менее напряженная и более стабильная.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что боевики на Донбассе удерживают в плену более 600 человек, среди которых, в том числе, и украинские военные.

видео: канал 24