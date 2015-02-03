Парубий рассказал о провале "зимнего наступления" Путина на Донбассе

17 января президент РФ Владимир Путин начал "зимнее наступление" на Донбассе, но прорыва не получилось.

Об этом первый вице-спикер парламента, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий рассказал в интервью Главкому.

По его словам, что наши разведданные и анализ дают основания говорить, что готовилось широкомасштабное наступление.

"Концентрация вражеских сил была зафиксирована и в Донецкой, и в Луганской областях. За последние две недели из России было завезено такое количество техники и личного состава, которой не было за предыдущие много месяцев. Наши разведданные и анализ дают основания говорить, что готовилось широкомасштабное наступление.

Это наступление готовилось на 17 января. Это одна из тех дат, о которых я точно знаю и о которых могу говорить", - сказал Парубий.

По его данным, наступление предусматривало создание "котла" в Луганской области, переход Северского Донца в районе 31-го блокпоста - поэтому перед тем шли такие ожесточенные бои за блокпост, и отсечение всего региона - там, где поселки Сватово, Счастье, Станица Луганская.

Предусматривался Дебальцевский "котел", который путлеровцы планировали закрыть по линии на подъезде в Артемовск. И, конечно, донецкий аэропорт.

Что касается Мариуполя, должно было быть движение в обход города. И оно фактически началось, рассказал первый вице-спикер парламента.

По его словам, украинские бойцы героически держат позиции и отражают "зимнее наступление" Путина.

"Но, несмотря на то, что шли очень тяжелые бои, несмотря на то, что в некоторые населенные пункты, которые находились на передовой, в так называемой "серой зоне", зашли российские военные, ни в одном месте линия фронта ни была разорвана, на одном направлении не был осуществлен реальный прорыв украинской линии фронта. Украинские бойцы героически держат позиции и отражают "зимнее наступление" Путина.

Я бы даже сказал: наступление началось, но это наступление провалилось. Конечно, это может звучать слишком оптимистично на фоне таких тяжелых боев. Но есть основания так говорит", - считает Парубий.

Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что Путин будет воевать и двигаться на Запад ровно настолько, насколько ему позволит украинский народ.