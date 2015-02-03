"Русский мир" в Донецке: танкисты-азиаты из РФ выселяют и грабят местное население

В захваченном местными боевиками и российскими военными Донецке (район Киевского проспекта) зафиксировано прибытие бронегруппы российских войск (до 10 танков, 18 БТР и БМП, несколько орудий МТ-12 и 120-мм минометов, до 10 грузовых авто), укомплектованной российскими военнослужащими неславянской внешности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Предварительно в данном районе была проведена насильственная "эвакуация" населения. Уже отмечены случаи мародерства со стороны прибывших военнослужащих РФ.

В Авдеевке артобстрелом со стороны террористов был накрыт городской рынок, зафиксированы пожары. Также пострадали несколько объектов коммунальной инфраструктуры, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что в Донецке боевики зарываются в землю: захватывают развязки, высоты и путепроводы.

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