Судье Вовку, посадившему Луценко, предъявлено подозрение

Судье Печерского суда Сергею Вовку, который вел дело главы фракции БПП Юрия Луценко, предъявлено подозрение.

Об этом заявил Генпрокурор Виталий Ярема на заседании фракции БПП, пишет "Украинская правда".

Кроме того, согласно информации, Ярема признал, что прокурор Киева Сергей Юлдашев подпадает под люстрацию, и до апреля, пока будет продолжаться проверка, его уволят.

Генпрокурор также заявил, что по результатам обыска в госпредприятии "Энергоатом" выяснилось, что "ни одной закупки там не делали без использования фиктивных фирм".

"Совсем расслабились", - сказал Ярема.

Глава ГПУ также сообщил, что выступление депутата Юлии Левочкиной в Страсбурге изучает СБУ.

В то же время в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на ICTV спикер Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что подписал письмо в адрес председателя Верховного суда, "чтобы он был в парламенте, и мы рассмотрели вопрос о привлечении к уголовной ответственности и задержании судьи Киреева, который годами издевался над Тимошенко".

"И таких примеров будут десятки", - добавил глава парламента.

Напомним, что под действие Закона об очищении власти подпадает почти миллион чиновников.