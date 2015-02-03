В ООН заявили, что из-за ситуации в Украине призрак "холодной войны уже выползает из тени"

Война в Украине ухудшила отношения между Россией и значительной частью мира до такой степени, что "призрак холодной войны, кажется, уже выползает из тени".

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, сообщает Радио Свобода.

Выступая в комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе, он выразил надежду, что уменьшение взаимного доверия между главными силами мира не повредит ядерным переговорам с Ираном или усилиям с целью положить конец войне в Сирии.

Кроме того, считает Элиассон, привлечение ООН в ситуацию в Украине не такое глубокое, как могло бы быть.

Война в части востока Украины "свидетельствует об ограничениях, стоящих перед ООН в определенных ситуациях, когда мы не имеем совместного действия Совета безопасности и четкого направления", сказал он.

Организация Объединенных Наций может стать посредником, если стороны конфликта и ведущие мировые державы захотят этого, добавил заместитель генсекретаря ООН.

Сейчас, сказал он, ООН сосредотачивается на наблюдении за соблюдением прав человека и гуманитарной помощи.

Напомним, ранее экс-председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Украина и Россия находятся в состоянии необъявленной войны. С активизацией боевых действий в Украине напряженность между РФ и Евросоюзом может перерасти в самый крупный кризис на континенте.