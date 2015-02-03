Рада приняла закон о военнопленных

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в статью 9 Закона Украины "Об обороне Украины" относительно решения вопроса обращения с военнопленными и интернированными в особенный период.

За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата, пишет Укринформ.

Как заявил во время выступления в парламенте первый заместитель министра обороны Иван Руснак, в соответствии с положениями данного закона право на установление порядка осуществления мер по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особенный период предоставляется Кабинету Министров.

Согласно документу, целью закона является определение на законодательном уровне министерств, центральных и местных органов исполнительной власти и правоохранительных органов специального назначения, уполномоченных обеспечивать сбор, охрану и содержание военнопленных и интернированных в особенный период.

Кроме того, данный закон позволит интегрировать действующее украинское законодательство к нормам международного права.

До этого в Украине не было определено, какой из органов власти должен заниматься вопросами военнопленных, пока не объявлено военное положение.

Также отмечается, что сейчас ни у СБУ, ни у других силовых ведомств нет законодательных оснований для проведения обмена пленными.

В пояснительной записке к законопроекту правительство ссылается на Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и Европейскую конвенцию от 4 ноября 1950 года "О защите прав человека и основных свобод".

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что боевики на Донбассе удерживают в плену более 600 человек, среди которых, в том числе, и украинские военные.