Военный эксперт рассказал, когда Россия может применить на Донбассе боевую авиацию

Уничтожение российских "гуманитарных конвоев" может спровоцировать Россию на использование боевой авиации, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Об этом передает УНИАН.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины способны уничтожить очередной "гумконвой", который будет заходить в Украину. В то же время целесообразной эта операция была бы в случае, если бы ВСУ были готовы к полномасштабной войне с Россией, сказал Бадрак.

На сегодня же, по словам эксперта, уничтожение "гумконвоев" может привести к тому, что Россия начнет применять боевую авиацию против украинских войск, подчеркнул он.

Отметим, что 1 февраля был зафиксирован въезд 12-го "гумконвоя", прибывшего из России на Донбасс в составе 175 грузовиков.

Перед этим Россия направила боевикам на Донбасс "гуманитарную" помощь 8 января.

Грузовики МЧС РФ незаконно въезжают на территорию Украины. Их содержание неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не могут осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все "гуманитарные конвои", которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, "являются лишь поддержкой вооруженных людей". Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории вооружение, боеприпасы, сухие пайки. Каждый раз после прибытия этих "гумконвоев" обстрелы боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливаются.

По данным СНБО, российские грузовики из "гуманитарного конвоя", возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудования и уголь, а также тела убитих в Украине российских солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики готовят провокации с "гумконвоем", чтобы Россия открыто ввела войска в Украину.