Украина считает, что Россия не хочет мирного решения конфликта на Донбассе

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что наша страна ожидает официальной реакции российской стороны в связи со срывом переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем ожидать официальной реакции со стороны России, как одного из подписантов минских договоренностей, на этот фактически провал консультаций", - отметил он.

"Отсутствие осуждения террористов и реальных шагов свидетельствует, к сожалению, об отсутствии реальной заинтересованности России в мирном урегулировании ситуации на Донбассе", - добавил спикер.

"Украинская сторона продолжает рассчитывать на продолжение консультаций с международными партнерами относительно возобновления мира во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - сказал Перебийнис.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске (Беларусь) состоялось новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ).

Позже их ход прокомментировал замглавы Администрации Президента Валерий Чалый, заявив, что представители так называемых ДНР и ЛНР ставили ультимативные требования.